Левочкина просят сохранить украиноязычные школы в шахтерских поселках

Родители учеников трех закрывающихся Макеевских школ №№ 3; 100 и 27 просят главу Администрации Президента Украины Сергея ЛЕВОЧКИНА сохранить их украиноязычные школы в шахтерских поселках города.

Родители написали и направили вчера свое соответствующее обращение С.ЛЕВОЧКИНУ, в котором подробно изложили проблему, связанную с закрытием школ и выразили надежду на понимание и помощь.

В данном обращении, текстом которого располагает УНИАН, авторы сообщили, что уже 8 месяцев продолжается борьба родителей учеников поселковых Макеевских школ I-II ступеней с украинским языком обучения № 3 (пос. Кирова - 114 учеников), № 27 (пос. Красный партизан -101 учащийся), № 100 (пос. Красный Октябрь - 82 ученика) за право обучение детей в родных школах.

«Вопреки заверениям Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Министерства образования продлить учебный процесс с 1 сентября в указанных школах, учитывая то, что решение от 25 марта 2011 г. Макеевского горсовета о ликвидации этих школ обжаловано в Донецком окружном административном суде, и по нему еще не вынесено решение, городские власти Макеевки уволили всех учителей названных школ и не пустили детей в школу 1 сентября», - говорится в обращении. Родители также отметили, что им не предъявили приказ городского управления образования о ликвидации данных школ, а власти города, обратившись в милицию и в СБУ, «теперь уже воюют с детьми, а не с их родителями, что имеет признаки уголовного преступления».

Так, накануне 1 сентября всех 297 родителей учеников данных трех школ посетили представители райотдела образования с представителями отдела по работе с несовершеннолетними горотдела милиции, службы по делам детей, которые запугивали родителей тем, что если они приведут детей в закрывающиеся школы, их привлекут к ответственности и лишат родительских прав.

«На празднике первого звонка 1 сентября, не найдя согласия с родителями о переводе детей ликвидированных школ в другие школы, представители власти прибегли к криминальным действиям: намеревались решить этот вопрос непосредственно с детьми и, ссылаясь на постановление апелляционного суда, хотели посадить детей в автобусы и увезти их в неизвестном направлении», - рассказали в своем письме родители. При этом они добавили, что дети очень болезненно восприняли это требование, «начали плакать, получили вместо праздника психологический стресс, отказываются идти в другие школы».

2 сентября ситуация повторилась - в школу № 100 приехали две машины с правоохранителями, чтобы запретить детям и их родителям входить в школу, которую они сами подготовили к новому учебному году на собственные средства. Представитель райотдела образования выгнала учительницу, которая пришла проводить урок, из класса с угрозами, сообщили авторы письма. Они отметили, что не пустили детей 2 сентября и в школу № 3, хотя личные дела детей находятся в этом учебном заведении, приказ о ликвидации школы родителям не предоставили.

Возле данных школ дежурят большое количество милиционеров, чем пугают детей, подчеркнули родители.

При этом авторы обращения объяснили, что на самом деле решение о законности ликвидации школ № № 3,27 и 100 еще нет, а вошло в законную силу постановление суда о другом решении Макеевского горсовета, а именно, - «Об утверждении Программы оптимизации учебных заведений г. Макеевки на 2011 год». 30 августа законность этого решения судов 1-й и 2-й инстанций обжаловано в кассационном порядке.

Решение «О ликвидации Макеевских общеобразовательных школ I-II ступеней № 3, № 27, № 100 Макеевского городского совета» сейчас оспаривается родителями в Донецком окружном административном суде. Следующее судебное заседание назначено на 12 сентября 2011 года.

Родители еще раз напомнили С.ЛЕВОЧКИНУ, что решение Макеевского городского совета о закрытии школ было принято с грубым нарушением действующего законодательства Украины, с нарушением основных конституционных прав детей на образование. Вопрос ликвидации указанных школ принимался тайно, с родителями не обсуждался, Постановление КМ Украины от 19.04.2010г., согласно которому подлежит оптимизации сеть общеобразовательных учебных заведений I-II степени, в которых число учащихся менее 40 человек, было нарушено. Решение о ликвидации школ Макеевский городской совет принимал на сессии в «разном», выводов профильной депутатской комиссии нет, полностью нарушена процедура принятия решения.

Причин ликвидации школ не указано. Первый заместитель Макеевского мэра Владимир ПОЛЯНСКИЙ назвал в суде одну причину – недостаточность у города средств на образование.

Во всех случаях при переводе детей в другие учебные заведения ухудшены условия обучения детей, увеличилось расстояние до других школ от 3 до 10 километров, школьные автобусы не предложены, дороги в этих поселках не освещены, не отремонтированы и без тротуаров. Родители должны уволиться с работы, чтобы возить детей в другие школы, должны оплачивать проезд до далеких школ.

«Такие действия городской власти г. Макеевки подрывают авторитет Президента Украины и доверие народа ко всем ветвям власти. Помогите прекратить упорную и неистовую борьбу Макеевского власти со своими соотечественниками!», - написали родители в обращении. Они отметили, что «ученики этих школ - такие же дети, как и ваши, они имеют право учиться в нормальных условиях и получить настоящий праздник, придя в родную школу, их родители, как и вы, имеют право радоваться за своих детей и гордиться ими».

«Обращаемся к Вам за помощью в сохранении наших родных украиноязычных школ в наших поселках! Просим прекратить угрозы родителям, издевательства над детьми, над жителями этих поселков, где уже уничтожено все - и дома культуры, и больницы, где остались магазин и школа. Уничтожив школу, практически вынесен приговор самим поселкам», - заключено в письме, которое подписано родителями школ №№ 3; 100 и 27, а также представительницей родителей школ в судах, зампредседателя Донецкой облорганизации ВО «Просвита», помощником-консультантом народного депутата Украины Павла МОВЧАНА – Марией ОЛИЙНЫК и помощником народного депутата Арсения ЯЦЕНЮКА – Сергеем ЧИРИНЫМ.