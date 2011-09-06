Тимошенко и Киреев снова обменялись «любезностями»

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ отказал экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и ее защите в удовлетворении двух ходатайств – об установлении графика проведения судебных заседаний в рамках 8-часового рабочего дня, а также о предоставлении времени для встречи Ю.ТИМОШЕНКО с ее духовным наставником.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение судья Р.КИРЕЕВ объявил сегодня на судебном заседании.

«Ходатайство защиты об установлении графика судебных заседаний не основывается на требованиях Уголовно-процессуального кодекса, поэтому суд постановил: в удовлетворении ходатайства отказать», - сказал Р.КИРЕЕВ.

Защита Ю.ТИМОШЕНКО также просила суд увеличить на 30 минут обеденный перерыв для проведения встречи Ю.ТИМОШЕНКО с ее духовным наставником. После обсуждения этого ходатайства судья Р.КИРЕЕВ сказал, что Ю.ТИМОШЕНКО предоставляется достаточно времени для отдыха, которое она может использовать для реализации своих религиозных прав.

После рассмотрения этих двух ходатайств между судьей и Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитниками возникла словесная перепалка, во время которой адвокат в который раз обвинил Р.КИРЕЕВА в нарушении прав подзащитной и прав адвокатов на заявление ходатайств. Однако судья снова расценил такие действия Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитников как затягивание судебного разбирательства.

При этом судья не разрешил Ю.ТИМОШЕНКО ознакомиться с одним из ходатайств, которое заявили ее защитники, и лишил ее возможности высказаться в поддержку действий своих защитников.

Р.КИРЕЕВ сказал, что Ю.ТИМОШЕНКО использует время для обсуждения ходатайства только для того, чтобы в очередной раз выразить свое неуважение к суду. «Ваши фразы стали банальными. Вы используете такую возможность лишь для высказывания обид. Есть закон и его нужно выполнять. Вам нужно это понять. Не нужно, подсудимая, ставить себя выше закона», - заявил Р.КИРЕЕВ повышенным тоном.

Этот монолог вызвал у Ю.ТИМОШЕНКО возмущенную реакцию. «Я хочу вам сказать, что вы за каждое свое преступление по каждому уголовному делу, по которому вы вынесли заведомо неправосудное решение, будете отвечать. Вы – аморальный, бесчестный человек, поправший Конституцию, права людей, издеваетесь над правосудием в этом зале. Вы думаете, что вас всегда будет крышевать Виктор ЯНУКОВИЧ? Вам придется за все отвечать», - заявила она.

В свою очередь Р.КИРЕЕВ расценил это заявление Ю.ТИМОШЕНКО как угрозу в его адрес и очередную провокацию для удаления ее из зала судебного заседания.