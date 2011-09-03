Литвин рассказал в Вильнюсе, чем он больше всего обеспокоен

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что в украинском парламенте и оппозиция и большинство должны слышать друг друга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня журналистам в Вильнюсе.

«Я думаю, что вторник, когда у нас официально стартует политический сезон, он всегда стартует с началом работы украинского парламента, я думаю, мы все убедимся в том, что все голоса звучат. Главное, чтобы не было желания перекричать друг друга. Главное, чтобы слышали друг друга», - сказал В.ЛИТВИН.

Он уверен, что оппозиционные и депутаты, входящие в большинство должны найти точки согласия, определяющие развитие Украины. «Вот этим я больше всего обеспокоен. Чтобы мы научились слушать, действовать, исходя из интересов народа, наверное, подчинив свои политические устремления и планы задачам развития страны», - отметил председатель ВР.