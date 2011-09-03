Янукович не стал комментировать реструктуризацию Нафтогаза

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не стал комментировать правовые аспекты предстоящей реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины», назвав это внутренним делом страны.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал журналистам в субботу в Душанбе, передает РИА Новости.

«Это наш внутренний вопрос. Это договор двух хозяйствующих субъектов», - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, будет ли слияние «Газпрома» и «Нафтогаза», президент Украины вновь заявил: «Не будет».

Напомним, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил в пятницу, что Киев планирует ликвидировать «Нафтогаз», а все существующие соглашения будут пересмотрены.

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА Дмитрий ПЕСКОВ в свою очередь заявил, что пересмотр газовых соглашений с Украиной возможен только в случае слияния «Газпрома» с «Нафтогазом», а при реорганизации украинской газовой компании ее правопреемник должен будет нести обязательства перед Россией, исполняя действующее соглашение.

Кроме того, 2 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Украины Н.АЗАРОВУ до 1 октября 2011 года обеспечить подготовку и подать на рассмотрение Управляющего совета Комитета по экономическим реформам проект программы реформирования НАК «Нафтогаз Украины».