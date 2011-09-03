Янукович не стал комментировать реструктуризацию Нафтогаза
«Это наш внутренний вопрос»
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не стал комментировать правовые аспекты предстоящей реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины», назвав это внутренним делом страны.
Об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал журналистам в субботу в Душанбе, передает РИА Новости.
«Это наш внутренний вопрос. Это договор двух хозяйствующих субъектов», - сказал он.
Отвечая на вопрос о том, будет ли слияние «Газпрома» и «Нафтогаза», президент Украины вновь заявил: «Не будет».
Напомним, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил в пятницу, что Киев планирует ликвидировать «Нафтогаз», а все существующие соглашения будут пересмотрены.
Пресс-секретарь премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА Дмитрий ПЕСКОВ в свою очередь заявил, что пересмотр газовых соглашений с Украиной возможен только в случае слияния «Газпрома» с «Нафтогазом», а при реорганизации украинской газовой компании ее правопреемник должен будет нести обязательства перед Россией, исполняя действующее соглашение.
Кроме того, 2 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Украины Н.АЗАРОВУ до 1 октября 2011 года обеспечить подготовку и подать на рассмотрение Управляющего совета Комитета по экономическим реформам проект программы реформирования НАК «Нафтогаз Украины».