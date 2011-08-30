Милиция перехватила автобусы, на которых ехали "свободовцы"

Активисты ровенской областной организации ВО «Свобода» обратятся к министру внутренних дел Анатолию МОГИЛЕВУ с жалобой на действия сотрудников местной милиции, которые препятствовали им добираться на место празднования 450-летия Пересопницкого Евангелия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облорганизации "Свободы", чтобы добраться в Пересопницу 29 августа, ровенским свободовцам пришлось идти много километров пешком и пробираться через кордоны милиции, которые запугивали перевозчиков лишением лицензии.

В сообщение говорится, что, заблокировав выезд свободовцам в Пересопницу, правоохранители запугивали водителей. После продолжительной беседы с милиционерами водитель одного из арендованных транспортных средств сообщил пассажирам, что в микроавтобусе найдены неполадки, а потому он не может двигаться дальше. Поэтому всем пришлось поместиться в остальные два микроавтобуса, однако из города уехать так и не удалось.

Свободовцы говорят, что работники ГАИ остановили автобусы и начали делать странные телефонные звонки. После этого владельцы автотранспорта дали указание водителям никуда не ехать, ведь им поступила угроза, что их лишат лицензии на перевозки, если автобусы поедут дальше. Благодаря вмешательству в ситуацию председателя фракции ВО «Свобода» в облсовете Олега ОСУХОВСКОГО, один автобус все же отправился в Пересипницу, но часть людей была вынуждена идти пешком.