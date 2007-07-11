Из Нашей Украины ушли люди Порошенко

Народные депутаты Украины V созыва Юрий АРТЕМЕНКО и Николай СОКИРКО приняли решение о прекращения своего членства в политической партии «Народный Союз Наша Украина».

Об этом идет речь в заявлении депутатов, переданном УНИАН.

В частности, Ю.АРТЕМЕНКО и Н.СОКИРКО прекратили свое членство в партии с 11 июля 2007 года.

По словам депутатов, такое решение было принято ими сознательно, поскольку они не видят дальнейшей возможности отстаивать свою позицию о недопустимости сворачивания демократических процессов в партии. “Рядовых партийцев, депутатов различных уровней постепенно превращают в обычных исполнителей непродуманных, опасных для государственности страны, а временами и незаконных действий руководства партии”, - отмечается в заявлении.

Депутаты также отмечают, что в “Нашей Украине” происходит пренебрежение Уставом и мнениями областных парторганизаций, что приводит к опасной концентрации власти в одних руках.

Кроме того, отсутствует последовательная позиция, не выполняются обязательства, говорится в заявлении. Ю.АРТЕМЕНКО и Н.СОКИРКО также отметили, что расстановка кадров на местах происходит не по принципу порядочности и профессионализма, а по правилу «свой-чужой».

“Усилиями политических лидеров как коалиции, так и оппозиции почти разрушено доверие к власти как таковой – будь то Конституционный Суд, Генпрокуратура, Секретариат Президента или забытая Богом райгосадминистрация... Диктатура меньшинства ничем не лучше диктатуры большинства”, - отмечается в заявлении.

Кроме того, депутаты отметили, что основанием для прекращения членства в “Нашей Украине” является “непрозрачная и недемократическая (без обсуждения на съезде и областных партконференциях) процедура формирования первой десятки мегаблока “Наша Украина – Народная самооборона”. Они отметили, что мнения рядовых партийцев при этом просто не учитываются.

Также, по мнению Ю.АРТЕМЕНКО и Н.СОКИРКО, руководством партии сознательно не выполняются решения съездов об отмене конституционной реформы. “Мы больше полугода сознательно избегали выступлений в СМИ. Не поддерживая многие действия нашего партийного руководства, не могли врать в эфире, что являемся их сторонниками. Но и альтернативную точку зрения не хотели сразу озвучивать для широкой общественности, пытаясь донести ее до лидеров партии на заседаниях Политсовета или фракции”, - отмечается в заявлении.

Ю.АРТЕМЕНКО и Н.СОКИРКО также сообщили об одновременном прекращении своего членства в Политсовете партии, сложении полномочий председателей Запорожской и Винницкой областных партийных организаций НСНУ и выходе из состава делегатов V съезда партии.