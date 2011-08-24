«Просочившихся» участников акции милиция отрезала от Крещатика

После призывов организаторов оппозиционной акции в парке Шевченко отправляться на Майдан Незалежности разными путями, участники митинга постепенно начали двигаться от улицы Владимирской и парка Шевченко вниз, в сторону улицы Крещатик.

Как передает корреспондент УНИАН, невзирая на то, что на пересечении бульвара Шевченко и улицы Терещенковской проход был почти полностью перекрыт кордоном милиции, участники акции узкой колонной по тротуару с левой стороны бульвара Шевченко постепенно спускаются вниз в сторону Бессарабской площади и потом движутся по улице Крещатик.

В данное время часть участников оппозиционной акции уже дошли до Крещатика, однако на перекрестке Крещатика и улице Хмельницкого милиция установила кордон, и не позволяет людям по проезжей части, которая сегодня открыта для пешеходов, двигаться в сторону Майдана Незалежности.

Количество работников милиции на кордонах увеличивается. Также на перекресток Крещатика и улицы Б.Хмельницкого прибыли дополнительные автобусы с работниками милиции.