«Беркут» разгоняет участников оппозиционной акции слезоточивым газом?

В центре Киева десятки участников шествия сторонников оппозиции получили травмы вследствие применения бойцами спецподразделения милиции «Беркут» слезоточивого газа.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Батьківщина».

«Участники митинга оппозиции, который состоялся возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве, начали шествие по центральным улицам Киева. Оппозиционеры намереваются пройти к Администрации Президента с целью передать ЯНУКОВИЧУ резолюцию, которая была утверждена участниками мероприятия», - сообщает пресс-служба.

Обращаясь к участникам митинга, первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ призвал их построиться, и организованно мирным шествием двинуться колонной во главе с народными депутатами к улице Банковой.

«На улице Владимирской колонну остановили работники спецподразделений милиции. Несколько десятков человек получили травмы. Против них применяли спецсредства, в частности слезоточивый газ. Теперь людям оказывают первую медицинскую помощь.

Также милиция начала подтягивать к парку Шевченко автозаки для перевозки задержанных», - говорится в сообщении пресс-службы партии «Батьківщина».