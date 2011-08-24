«Беркут» разгоняет участников оппозиционной акции слезоточивым газом?
Информация Батькивщины
В центре Киева десятки участников шествия сторонников оппозиции получили травмы вследствие применения бойцами спецподразделения милиции «Беркут» слезоточивого газа.
Об этом сообщает пресс-служба партии «Батьківщина».
«Участники митинга оппозиции, который состоялся возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве, начали шествие по центральным улицам Киева. Оппозиционеры намереваются пройти к Администрации Президента с целью передать ЯНУКОВИЧУ резолюцию, которая была утверждена участниками мероприятия», - сообщает пресс-служба.
Обращаясь к участникам митинга, первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ призвал их построиться, и организованно мирным шествием двинуться колонной во главе с народными депутатами к улице Банковой.
«На улице Владимирской колонну остановили работники спецподразделений милиции. Несколько десятков человек получили травмы. Против них применяли спецсредства, в частности слезоточивый газ. Теперь людям оказывают первую медицинскую помощь.
Также милиция начала подтягивать к парку Шевченко автозаки для перевозки задержанных», - говорится в сообщении пресс-службы партии «Батьківщина».