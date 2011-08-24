Колонна сторонников оппозиции прорвала первый кордон милиции на улице Владимирской в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, участники митинга подошли вплотную к металлическому забору, за которым находятся бойцы спецподразделения милиции «Беркуту», сейчас их насчитывается около 200 человек.

Некоторые из участников шествия подняли один из металлических щитов, пытаясь освободить проход.

Пока что правоохранители силовых действий не предпринимают.

Организаторы мероприятия через громкоговоритель призывают работников милиции не мешать участникам митинга двигаться по улице.