За какую страну боролись воины УПА?

В Ивано-Франковске по случаю Дня Государственного флага Украины почтили память 17 тысяч воинов УПА, погибших за сине-желтое знамя.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади Вече состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага Украины. Перед этим владыка Украинской греко-католической церкви Владимир ВИЙТЫШИН и священники других православных конфессий освятили флаг.

На торжествах выступили заместитель председателя облгосадминистрации Роман ИВАНИЦКИЙ, секретарь Ивано-Франковского городского совета Руслан МАРЦИНКИВ, председатель Братства воинов ОУН-УПА Карпатского края Фотий ВОЛОДЫМЫРСКИЙ, депутат Верховной Рады первого демократического созыва Дмитрий ЗАХАРУК, которые поздравили собравшихся с праздником Государственного флага Украины.

«Сегодня мы склоняем голову перед нашим флагом, склоняем головы перед могилами 17 тысяч воинов УПА, которые погибли на Прикарпатье, - отметил Ф.ВОЛОДЫМЫРСКИЙ. - Они любили этот флаг, они хотели своего государства и оно есть. Но оно без содержания, потому что нет действительно национально сознательной украинской власти».

По словам секретаря Ивано-Франковского горсовета Р.МАРЦИНКИВА, «украинское дело победило». «Украинское государство есть. Украинский флаг и гимн сегодня есть, - сказал он. - Сегодня другой этап борьбы – этап борьбы за украинское содержание, за национальную и социальную справедливость в нашем государстве».