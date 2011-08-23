Кто выиграл от входа «Сильной Украины» в Партию регионов?

Эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА считает, что от вхождения «Сильной Украины» в Партию регионов больше всего выиграл лидер «Фронта Змін» Арсений ЯЦЕНЮК.

Такое мнение В.ЗАСТАВА высказал в комментарии, переданном агентству УНИАН.

По его словам, после такого шага «Сильной Украины» в стране остается четыре политических проекта, которые относительно прогнозируемо могут пройти в следующий состав Верховной Рады: это Партия регионов, «Батькивщина», «Фронт Змін» и ВО «Свобода».

«Данные политические проекты имеют наибольшие шансы победить на предстоящих выборах по партийным спискам. Этот тренд еще больше закрепится, если проходной процент для партий будет законодательно закреплен на уровне 5%», - отметил эксперт.

По мнению В.ЗАСТАВЫ, появление «проходных» политических сил за оставшееся время возможно, но маловероятно. «Так как выборы в парламент требуют от политического проекта реальной, а не фиктивной оргструктуры, региональной сети, наличия финансового, медийного и прочих ресурсов и так далее. В противном же случае победить на выборах в настоящих условиях маловероятно», – считает эксперт Института Горшенина.

«Теперь в Украине остается один квазиоппозиционный проект – «Фронт Змін». Можно предположить, что он станет вынужденным выбором для значительного числа политиков и бизнесменов, а билеты в «поезд ЯЦЕНЮКА» на ближайших выборах будут самыми дорогими. Ведь связывать свою политическую карьеру с Партией регионов для многих уже неприемлемо, а идти по спискам «Батькивщины» – испортить себе отношения с властью и подвергнуть угрозе собственный бизнес», - считает он.

В.ЗАСТАВА отметил, что радикализм «Свободы» также является препятствием для многих желающих попасть в парламент, к тому же эта партия не пользуется популярностью в южных и восточных областях Украины.

«В свою очередь «проект ЯЦЕНЮКА» позволяет «сохранить лицо», быть как бы в оппозиции и не связывать себя с «донецкой командой». С другой же стороны, на Банковой не против такой «конструктивной» оппозиции. При этом необходимо помнить, что «Фронт Змін» имеет свою границу рейтинга», – заявил В.ЗАСТАВА.

Эксперт добавил, что конкуренция на мажоритарных округах на ближайших выборах в Верховную Раду будет очень высокой.

«Мы располагаем достоверной информацией о том, что представители Партии регионов ведут подготовку к выборам в округах. Кроме того, в различных регионах страны уже сформировался новый эшелон активных людей, хорошо понимающих актуальные проблемы общества и имеющих намерение использовать ближайшие выборы для вхождения в большую политику. В свете последних событий получение депутатской неприкосновенности для многих бизнесменов становится необходимостью. В наше консалтинговое подразделение обращается значительное количество интересантов на мажоритарные кампании, которых не пугают ни административный ресурс, ни конкуренция», – подчеркнул В.ЗАСТАВА.