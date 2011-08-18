Тимошенко просят отпустить из СИЗО на Всемирный форум

Председатель Украинского всемирного координационного совета Дмитрий ПАВЛИЧКО обратился к судье Печерского райсуда Киева Родиону КИРЕЕВУ с просьбой изменить меру пресечения и дать разрешение экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО на участие в V Всемирном форуме украинцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом сказано в письме Д.ПАВЛИЧКО, адресованном судье Р.КИРЕЕВУ.

Д.ПАВЛИЧКО отмечает, что 19-21 августа текущего года в Киеве будет проходить V Всемирный форум украинцев, на который приедут 300 делегатов из более чем 40 стран мира и Украины.

«Такое большое историческое событие требует присутствия наиболее выдающихся украинцев мира. К ним, несомненно, принадлежит и лидер партии «Батькивщина» ТИМОШЕНКО Юлия Владимировна. Она выдающийся политический и общественный деятель, была дважды премьер-министром Украины», - сказано в письме.

По словам Д.ПАВЛИЧКО, к нему обращаются тысячи украинцев со всего мира с просьбой пригласить на форум Ю.ТИМОШЕНКО. «Исходя из этого, обращаюсь к Вам с просьбой изменить меру пресечения и дать разрешение Юлии ТИМОШЕНКО принять участие в V Всемирном форуме украинцев с 19 по 21 августа 2011 года», - отметил он.