Тимошенко опять отказалась давать показания в суде

Бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вновь отказалась давать показания в суде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время судебного заседания в Печерском райсуде Киева.

По словам экс-премьера, она не будет давать показания до тех пор, пока судья не приобщит к материалам дела документы, «подтверждающие подделку этого дела».

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что, прежде всего, речь идет об аудиторском отчете компании Ernst&Young о деятельности НАК "Нафтогаз Украины" за 2009 год, а также контракты между «Нафтогазом Украины» и «Укртрансгазом» о закупке технического газа.

Также экс-премьер настаивает на удовлетворении ходатайства ее защиты о вызове свидетелей с ее стороны. Она напомнила, что суд отказался вызывать всех свидетелей, о которых просила защита, кроме Александра ТУРЧИНОВА.

«Их показания подтвердили бы заказной характер этого дела», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она настаивает на объявлении перерыва в судебном заседании на 2-3 дня для подготовки ее и ее защитников к дальнейшим заседаниям.

«Если вы не предоставите перерыв, то вообще профессиональные объяснения нельзя будет дать», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к судье Р.КИРЕЕВУ.

Также Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз попросила рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения в отношении нее, напомнив, что вчера судья отказался рассмотреть это ходатайство. «Я не хотела бы, чтобы вы хотя бы один час незаконно провели в тюрьме», - сказала она, обращаясь к судье.