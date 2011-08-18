Вовк объяснил Луценко, что причин его отпускать нет

Печерский райсуд Киева отказал экс-министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО в изменении меры пресечения с ареста на другую, не связанную с лишением свободы

Как передает корреспондент УНИАН, в постановлении суда, которое объявил председательствующий на судебном процессе судья Сергей ВОВК, отмечается: «Обстоятельства, которые являются основанием для отмены меры пресечения, суд не выявил».