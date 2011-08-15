Служба Госархивов и ВОО «Союз «Народная память» подпишут Меморандум о сотрудничестве

В среду, 17 августа, в Киеве состоится торжественное подписание Меморандума о сотрудничестве между Службой Государственных архивов Украины и Всеукраинским общественным объединением «Союз «Народная память».

Со стороны Службы Госархивов документ подпишет глава Службы Ольга ГИНЗБУРГ,

со стороны ВОО «Союз «Народная память» - глава правления организации Ярослав ЖИЛКИН.

Предметом соглашения станет, в частности, осуществление мероприятий по выявлению документов, содержащих информацию о местах захоронения жертв войны, политических репрессий и других трагедий украинского народа, обеспечение свободного доступа к рассекреченным архивным документам представителей общественных организаций и использование этой информации в поисковой деятельности.

Как отметила О.ГИНЗБУРГ, символично, что подписание этого документа происходит накануне 20-летия Независимости Украины. «Отмечая юбилей украинской Независимости, мы сделали действенный шаг к объединению усилий государства и общественности в деле увековечения памяти жертв войны и политических репрессий. Это будет весомым вкладом в реализацию положений распоряжения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, которым поисковая работа поставлена на качественно новую ступень. Наше постоянное сотрудничество с поисковыми организациями станет еще одним проявлением чествования героев Великой Отечественной войны, погибших в боях за свободу и независимость нашей Родины. Также это позволит более эффективно выполнить чрезвычайно важное для сохранения народной памяти распоряжение Президента Украины о праздновании Дня партизанской славы и 70-й годовщины партизанского движения в Украине».

По мнению председателя правления ВОО «Союз «Народная память» Я.ЖИЛКИНА, этот документ без преувеличения можно считать историческим, поскольку впервые в истории Независимой Украины Служба Государственных архивов подпишет договор о сотрудничестве с общественной поисковой организацией, а также впервые в истории СНГ государственное архивное учреждение будет рекомендовать партнерскую общественную организацию для работы в Центральном архиве Министерства обороны России в городе Подольске. «Это чрезвычайно важно для нас, поскольку более 50% нашей работы - это именно работа в архивах: поиск документальных свидетельств о военных действиях, боевых формированиях, о проведении захоронений погибших и т.п. Получение такой информации значительно повышает качество нашей работы, поэтому подписание этого Меморандума трудно переоценить», - отметил Я.ЖИЛКИН.

Торжественное подписание меморандума состоится 17 августа в 11.00 по адресу: ул. Соломенская, 24 (заезд с ул. А. Головко), 2-й этаж, кабинет 34.

Необходима аккредитация!

Для аккредитации на мероприятие журналистов просят обращаться по телефону 096-542-55-62, контактное лицо - Наталья АНДРУСЕНКО, координатор по связям с общественностью ВОО «Союз «Народная память».

Аккредитация проводится до 18.00 вторника, 16 августа.