Янукович и Азаров поздравили ветеринаров
Профессиональный праздник
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Николай АЗАРОВ поздравили работников ветеринарной медицины с профессиональным праздником.
Как отметил глава государства в своем поздравлении, текст которого размещен на его сайте, настойчивая повседневная деятельность ветеринаров гарантирует качество и безопасность агропромышленной продукции, способствует надежной защите окружающей среды и эпизоотическому благополучию.
В.ЯНУКОВИЧ выразил работникам ветеринарной медицины благодарность за преданный труд и верность избранной профессии.
В свою очередь Николай АЗАРОВ подчеркнул, что «мы с большим уважением относимся ко всем, кто избрал эту ответственную профессию, гордимся результатами кропотливого труда опытных специалистов», сообщается на сайте правительства.
Как констатировал премьер, от добросовестности ветеринаров зависит беспечность и качество продукции животноводства, а, следовательно, – здоровье соотечественников.
В.ЯНУКОВИЧ и Н.АЗАРОВ пожелали работникам ветеринарной медицины крепкого здоровья, благосостояния и успехов во всех начатых во благо государства делах.