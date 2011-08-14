Янукович и Азаров поздравили ветеринаров

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Николай АЗАРОВ поздравили работников ветеринарной медицины с профессиональным праздником.

Как отметил глава государства в своем поздравлении, текст которого размещен на его сайте, настойчивая повседневная деятельность ветеринаров гарантирует качество и безопасность агропромышленной продукции, способствует надежной защите окружающей среды и эпизоотическому благополучию.

В.ЯНУКОВИЧ выразил работникам ветеринарной медицины благодарность за преданный труд и верность избранной профессии.

В свою очередь Николай АЗАРОВ подчеркнул, что «мы с большим уважением относимся ко всем, кто избрал эту ответственную профессию, гордимся результатами кропотливого труда опытных специалистов», сообщается на сайте правительства.

Как констатировал премьер, от добросовестности ветеринаров зависит беспечность и качество продукции животноводства, а, следовательно, – здоровье соотечественников.

В.ЯНУКОВИЧ и Н.АЗАРОВ пожелали работникам ветеринарной медицины крепкого здоровья, благосостояния и успехов во всех начатых во благо государства делах.