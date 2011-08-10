Печерский суд перешел к допросу свидетелей защиты

15:54, 10 августа 2011
Политика
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Киреев начал с Турчинова

В Печерском райсуде Киева, который рассматривает дело экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, начался допрос бывшего первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА в качестве свидетеля от защиты.

Как передает корреспондент УНИАН, это первый свидетель, который допрашивается в судебном процессе, привлеченный по требованию защиты Ю.ТИМОШЕНКО.

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