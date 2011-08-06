Пресс-секретарь Тимошенко: МИД превратился в грязный инструмент

Министерство иностранных дел Украины превратилось в "грязный пропагандистский инструмент режима ЯНУКОВИЧА".

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом пресс-секретарь экс-премьер-министра Марина СОРОКА прокомментировала заявление МИД Украины об аресте лидера партии "Батьківщина" Юлии ТИМОШЕНКО.

"Позор, что в Украине – стране, которая еще до недавнего времени для многих людей демонстрировала демократические ценности, МИД превратился в грязный пропагандистский инструмент построения тоталитарной страны, а его пресс-служба помогает воплощать антидемократический сценарий режима ЯНУКОВИЧА, который уже осужден ведущими европейскими политиками, внешнеполитическими ведомствами демократических стран и правительством США", - подчеркнула пресс-секретарь Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, МИД Украины распространил заявление, в котором отмечает обоснованность решения Печерского районного суда Киева об аресте екс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО, учитывая ее поведение во время судебных заседаний.