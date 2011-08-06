Киевская администрация подала иск на палатки у Печерского суда

Киевская городская государственная администрация сегодня подала иск в Окружной административный суд Киева об ограничении права на мирные собрания.

Об этом заявил член фракции «БЮТ-Батьківщина» Сергей ПАШИНСКИЙ, который является одним из ответчиков по делу, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Право на мирные собрания граждан гарантируется Конституцией и законами Украины. Сам иск является осквернением Конституции и прав граждан», - заявил депутат.

С.ПАШИНСКИЙ сообщил, что «БЮТ-Батьківщина», учитывая общественный резонанс, внесла ходатайство о рассмотрении дела коллегией судей.

«Где-то отыскали троих судьей, которые вопреки закону о судоустройстве, без автоматической жеребьевки приступили к слушанию», - отметил он.

Народный депутат сообщил, что представители КГГА, которая подала иск, даже не явились на судебное заседание.

В связи с этим, сказал С.ПАШИНСКИЙ, было внесено ходатайство о привлечении истца – Киевской городской госадминистрации – и привлечь всех ответчиков, «потому что иск подан не только к партии «Батьківщина», но и ко всем народным депутатам, которые на данный момент в своих палатках проводят прием граждан».

«Мы считаем, что подавать в суд на право депутата принимать граждан – это нонсенс. Это дело вообще суду не подсудное. Но суд принял этот иск к производству», - отметил политик.