У Могилева пока не знают, какого Черновецкий народа сын
Проверка, говорят, продолжается
Министерство внутренних дел Украины пока не располагает результатами проверки информации по поводу израильского гражданства мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
Как отметили в департаменте, проверка информации о двойном гражданстве Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО продолжается.
Как сообщалось, по данным некоторых СМИ, мэр Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его супруга Алина АЙВАЗОВА уже 17 лет является гражданами Израиля.
3 августа израильское интернет-издание Izrus опубликовало копию удостоверения личности мэра Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, подтверждающего его израильское гражданство.
В соответствии с информацией, которая содержится в базе данных МВД, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его супруга репатриировались в Израиль 5 октября 1994 года.
По данным по состоянию на июля 2011 года, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ прописан в доме на одной из улиц Северного Тель-Авива.
3 августа в программе ТСН на телеканале «1+1» показали видеосюжет, в котором корреспонденты зашли в жилье мэра в Тель-Авиве и застали его дома.
На вопрос, есть ли у него гражданство Израиля, он ответил: «Нет у меня гражданства».
Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ баллотировался на пост Президента Украины в 2004 году, был избран мэром столицы в 2006 году, до этого избирался народным депутатом Украины.
Также СМИ сообщают, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ недавно прибыл из Грузии в Израиль.
В Украине двойное гражданство запрещено.