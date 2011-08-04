У Могилева пока не знают, какого Черновецкий народа сын

Министерство внутренних дел Украины пока не располагает результатами проверки информации по поводу израильского гражданства мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Как отметили в департаменте, проверка информации о двойном гражданстве Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО продолжается.

Как сообщалось, по данным некоторых СМИ, мэр Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его супруга Алина АЙВАЗОВА уже 17 лет является гражданами Израиля.

3 августа израильское интернет-издание Izrus опубликовало копию удостоверения личности мэра Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, подтверждающего его израильское гражданство.

В соответствии с информацией, которая содержится в базе данных МВД, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его супруга репатриировались в Израиль 5 октября 1994 года.

По данным по состоянию на июля 2011 года, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ прописан в доме на одной из улиц Северного Тель-Авива.

3 августа в программе ТСН на телеканале «1+1» показали видеосюжет, в котором корреспонденты зашли в жилье мэра в Тель-Авиве и застали его дома.

На вопрос, есть ли у него гражданство Израиля, он ответил: «Нет у меня гражданства».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ баллотировался на пост Президента Украины в 2004 году, был избран мэром столицы в 2006 году, до этого избирался народным депутатом Украины.

Также СМИ сообщают, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ недавно прибыл из Грузии в Израиль.

В Украине двойное гражданство запрещено.