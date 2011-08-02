Киевскую библиотеку выгнали в гардероб, чтоб угодить Попову?

Библиотеку семейного чтения «Чапаевка» выселили из занимаемого ею помещения по ул. Столичное шоссе, 35 для открытия в нем амбулатории семейной медицины.

Об этом сообщил УНИАН глава комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ.

Он отметил, что библиотеку переместили в гардероб площадью 40 кв. м школы № 151 по ул. Лесничая, 3 хотя для хранения фондов библиотеки нужны, как минимум, 70 кв. м.

«Выселение библиотеки для амбулатории - яркий пример того, что КГГА готова нарушать любые законы, чтобы угодить своему главе – председателю исполнительного органа Киевсовета Александру ПОПОВУ. Ведь создание амбулаторий семейной медицины в Киеве – это личная идея руководителя КГГА, который, похоже, не понимает, что столица нуждается прежде всего в улучшении качества медицинских услуг, а не увеличения лечебных заведений», - убежден А.БРИГИНЕЦ.

Депутат напомнил, что выселение целого ряда заведений, в частности библиотек, из занимаемых ими помещений прямо запрещено законодательством.

«Несмотря на то, что в соответствии с нормативами в Киеве явный дефицит библиотек относительно количества населения, создается впечатление, что власть умышленно их уничтожает для того, чтобы использовать их помещений с другой целью: новая литература для них не покупается годами, решение Киевсовета о создании новых библиотек не выполняется. В Стратегии развития Киева до 2025 года такое понятие, как "библиотека", не вспоминается ни разу», - привел пример А.БРИГИНЕЦ.

Как напоминает пресс-служба, амбулаторию семейной медицины разместили в бывшем помещении библиотеки «Чапаевка» в соответствии с распоряжением КГГА от 31.03.11 № 440 «Об утверждении плана городских мероприятий по реализации общегосударственной программы развития первичной медико-санитарной помощи на основе семейной медицины».