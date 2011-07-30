В регионах предпринимателей учат самозащите от контролирующих органов

В рамках «Летней самоорганизации» в регионах завершается формирование инициативных групп акции «Вперед», проводятся семинары для предпринимателей, активно ведут работу выездные общественные приемные.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданской акции «Вперед».

Председатель Народной коллегии акции «Вперед», председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя проведение второго этапа акции «Вперед» - «Летняя самоорганизация» - сказала, что «мероприятия, которые проводятся активистами акции «Вперед», позволяют максимально сократить дистанцию между потребностями и требованиями людей дела и законодательной деятельностью парламента».

С участием руководителей штаба Всеукраинской акции уже проведены выездные мероприятия в Каменец-Подольском, Житомире, Кировограде, Запорожье, Мелитополе, Днепропетровске и Кривом Роге, во время которых прошли сотни встреч с предпринимателями. Основная задача работы выездных общественных приемных в регионах: разъяснение целей и задач акции «Вперед», проведение семинаров по обучению предпринимателей самозащите от контролирующих органов, самоорганизация людей, создание инициативных групп «Вперед».

Председатель Народной коллегии акции «Вперед» Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что активная работа на местах позволяет постоянно поддерживать связь с людьми и оперативно реагировать на их запросы. «Благодаря тесному общению с предпринимателями нам удалось подготовить пакет законопроектов «Народная реформа», часть из которых под давлением общественности были приняты Верховной Радой. Сейчас мы заканчиваем подготовку второго пакета «Народной реформы», в который вошли законопроекты, на принятии которых настаивают люди во время встреч в регионах. Таким образом, акция «Вперед» позволяет максимально сократить дистанцию между потребностями и требованиями людей дела и законодательной деятельностью парламента», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По словам руководителя учебного центра Акции «Вперед» Ирины КАСЬЯН, все акции проходят с аншлагом и собирают до 300 предпринимателей. «Приезжая в новый город, мы сначала ощущаем настороженное отношение к активистам акции «Вперед». Но когда наши специалисты начинают отвечать на конкретные вопросы предпринимателей, объяснять их права, на конкретных примерах учить правилам общения с контролирующими органами, лед недоверия начинает таять. Закончить такие встречи намного сложнее, чем начать - нас просто не хотят отпускать. Люди убеждаются в компетентности наших активистов и с удивлением узнают, что можно и нужно отбиваться от контролеров, используя знание законодательства. Обычно нас просят приехать еще и оставить как можно больше брошюр по самозащите малого бизнеса», - сказала И.КАСЬЯН.

По ее словам, особым успехом на таких встречах пользуются выступления юристов - консультантов по ведению, защите бизнеса и взаимодействию с контролирующими органами. Они дают детальные разъяснения по основным законам Украины, которые непосредственно касаются предпринимательской деятельности. Как выяснилось, представители малого бизнеса очень плохо знают базовые законодательные акты об основах регуляторной политики, о государственном контроле, о разрешительной системе. Именно это позволяет многочисленные контролерам вымогать незаконные поборы с предпринимателей. Поэтому люди с огромным интересом посещают мероприятия, которые проводятся активистами «Вперед».

До конца года руководители Всеукраинской гражданской акции «Вперед» планируют охватить работой выездных общественных приемных все регионы Украины. В августе выездные семинары пройдут в Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях. 14 сентября активисты «Вперед» планируют провести «Народную стражу» с приглашением правительственных чиновников и представителей парламентского большинства для отчета о своей деятельности. Также на 22 сентября запланировано проведение расширенной Народной коллегии акции «Вперед» в виде митинга протеста «Осеннее наступление».