Суд допрашивает Диденко - его ввели под конвоем
14:54, 29 июля 2011Политика
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«Грифон» стал по периметру зала
|Игорь Диденко
Как передает корреспондент УНИАН, И.ДИДЕНКО ввели в зал суда под конвоем, поскольку он находится в СИЗО и проходит по другому уголовному делу обвиняемым.
Перед этим в зал также вошли 15 работников «Грифона», которые встали по периметру судебного зала.
Перед И.ДИДЕНКО до перерыва в заседании суда был допрошен экс-председатель НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА.
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