Суд допрашивает Диденко - его ввели под конвоем

Печерский районный суд Киева начал допрос по «газовому» делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, И.ДИДЕНКО ввели в зал суда под конвоем, поскольку он находится в СИЗО и проходит по другому уголовному делу обвиняемым.

Перед этим в зал также вошли 15 работников «Грифона», которые встали по периметру судебного зала.

Перед И.ДИДЕНКО до перерыва в заседании суда был допрошен экс-председатель НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА.