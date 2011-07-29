Мельниченко проиграл в Апелляционном суде

Апелляционный суд Киева отклонил жалобу представителей экс-майора Управления Госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО и оставил без изменений постановление Печерского районного суда столицы относительно незаконности решения Генеральной прокуратуры Украины о закрытии уголовного дела в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял Апелляционный суд Киева сегодня на своем заседании.

Как сообщал УНИАН, в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в 2001 и 2004 годах возбуждалось уголовное дело по подозрению в превышении служебных полномочий, разглашении государственной тайны, а также по факту фальсификации доказательств.

1 марта 2005 года оно было закрыто. В постановлении генерального прокурора Святослава ПИСКУНА действия Н.МЕЛЬНИЧЕНКО признавались обусловленными острой необходимостью (предотвращение совершению преступлений).

1 июня 2011 года бывший Президент Украины Леонид КУЧМА обратился в Генпрокуратуру с просьбой возобновить дело в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Позже Л.КУЧМА также направил в Печерский райсуд Киева жалобу на постановление генпрокурора о закрытии дела в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, требуя признать его незаконным и отменить.

23 июня Печерский суд под председательством судьи Родиона КИРЕЕВА отменил постановление о закрытии уголовного дела в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

14 июля адвокаты Л.КУЧМЫ сообщили, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО обжаловал в Апелляционном суде Киева решение Печерского районного суда столицы о возобновлении в отношении него уголовного дела.