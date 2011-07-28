Рабинович о Яне Табачнике, журналистах-«холуях» и лодке Януковича

Вице-президент Европейского еврейского Союза (EJU) Вадим РАБИНОВИЧ считает, что народный депутат Украины Ян ТАБАЧНИК, назвавший журналистов «холуями», «еще «завысил процент» честной прессы».

Об этом вице-президент EJU заявил на встрече с журналистами в Брюсселе 27 июля, отвечая на вопрос о том, как он относится к тому, что один из активных членов еврейской организации Я.ТАБАЧНИК недавно говорил о журналистах как о "холуях".

Как передает Mignews, по словам В.РАБИНОВИЧА, «Ян Петрович ТАБАЧНИК - честный, правдивый человек. Многие нынешние предпочитали сидеть в разных лодках, а вот Ян Петрович всегда "сидел в лодке" ЯНУКОВИЧА… Он сказал честные и правдивые слова, идущие из сердца. И никого не хотел обидеть».

В.РАБИНОВИЧ считает, что высказывание Я.ТАБАЧНИКА «надо было рассматривать через другую призму. Если вы посмотрите на состояние сегодняшней украинской прессы, то вы вряд ли найдете более 10 человек на 100, которые пишут честно и незаангажированно. И если посмотреть – эти слова Яна ТАБАЧНИКА были реверансом в сторону прессы, он еще "завысил процент" честной прессы…»

Как считает В.РАБИНОВИЧ, депутат-регионал Я.ТАБАЧНИК «болеет за страну, хочет, чтобы журналисты писали открыто, честно, незаангажированно. Надо обижаться не на него, а на нынешнее состояние прессы, на моральный уровень сегодняшних масс-медиа».