Адвокат Диденко обещает «максимальное уважение к суду и закону»

Выделение обвинений против экс-заместителя председателя "Нафтогаза" Игоря Диденко в отдельное производство ускорит судебный процесс, потому что сторона защиты не намерена его затягивать. Об этом корреспонденту газеты «Закон и Бизнес» сообщил адвокат подсудимого Игорь Степанов, комментируя решение Печерского районного суда Киева о разделении «газового» дела.

«Стратегия защиты у всех адвокатов разная: кто-то намерен затягивать процесс, используя разные методы, например, проявляя неуважение к суду и участникам процесса, при этом оскорбляя судей; кто-то хочет, чтобы дело рассмотрели быстро. Мы будем придерживаться той линии, которая заложена в действующем Уголовно-процессуальном кодексе, проявляя максимальное уважение к суду и закону», - заметил он.

Действия, в которых обвиняется Игорь Диденко и другие фигуранты дела, происходили в разное время. Поєтому в вину подсудимым вменяются совсем разные события, и следовательно разным является и состав преступления. «С нашей точки зрения, объединение дел было механическим и ошибочным. Поэтому мы подали такое ходатайство, чтобы в одном заседании не рассматривались два разных дела», - отметил Игорь Степанов.

Сторона защиты как и раньше считает, что Игорь Диденко не виноват в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Справка «ЗиБ». Статья 26 УПК говорит о возможности объединения в одно производство уголовных дел только в том случае, если речь идет об обвинении нескольких лиц - соучастников совершения одного или нескольких преступлений или об обвинении одного лица в совершении нескольких преступлений.