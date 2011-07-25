Дело Диденко выделили в отдельное производство

Печерский райсуд Киева выделил в отдельное производство уголовное дело против бывшего первого заместителя главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Игоря ДИДЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла судья Печерского райсуда Оксана ЦАРЕВИЧ, удовлетворив ходатайство защиты И.ДИДЕНКО.

Адвокат И.ДИДЕНКО Игорь СТЕПАНОВ, в обоснование своего ходатайства, отметил, что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, несколько дел могут быть объединены, если подсудимый по ним проходит сообщником с другими подсудимыми или обвиняется по нескольким эпизодам.

"В данном случае дела были объединены механически, потому что в совершении преступления, в котором обвиняется ДИДЕНКО, у него нет соучастников, и так же он не является соучастником преступлений, которые инкриминируют другим", - отметил адвокат.