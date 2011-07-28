Королевская: Кабмин не способен держать цены - борщ становится роскошью

Анализ работы правительства показывает, что Кабинет министров не способен удержать цены, теряет контроль над базовыми процессами в экономике и не справляется с проведением реформ. Об этом заявила народный депутат (фракция «БЮТ-Батькивщина»), глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя УНИАН итоги заседания Кабинета министров, на котором подводились итоги работы в 1 полугодии 2011 года.

Народный депутат отметила, что Кабинет министров оказался неспособным в течение первого полугодия сдержать рост цен на внутреннем рынке. «Власти не удалось обеспечить нормальную работу рынка продуктов, которые дорожали даже летом. В итоге, большинство граждан нашей страны не могут позволить себе элементарного набора овощей и фруктов. Даже обычный борщ становится предметом роскоши», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению главы парламентского комитета, негативную картину итогов работы Кабмина дополняют данные относительно динамики развития предпринимательства в Украине. «Налоговая служба вынуждена была признать, что количество предпринимателей, работающих на упрощенной системе, за полгода сократилось на 127 тысяч человек. Это стало результатом принятия репрессивного Налогового кодекса и проведения правительством политики сознательного уничтожения малого бизнеса в Украине. Не удивительно, что безработица в стране выросла с 398 тыс. человек в июне прошлого года до 506 тыс. человек в июне нынешнего. Вместо создания новых рабочих мест правительство уничтожает уже имеющиеся», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Из-за того, что правительство не демонстрирует поддержки производителям и экспортерам, в стране снижаются темпы роста индекса промышленного производства. В июне 2011 года по сравнению с маем Госстатом зафиксирован спад на 0,4%, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Такая политика приводит к укреплению тенденций превышения объемов импорта над экспортом, отрицательное сальдо торгового баланса выросло вдвое и достигло 4 млрд. долларов. Это серьезно снижает конкурентоспособность Украины на внешних рынках и устойчивость всей финансовой системы страны».

По мнению политика, власти не удалось ни на шаг продвинуться на пути решения одной из ключевых проблем Украины – высокого уровня коррупции. «Не удивительно, что общество не понимает и не принимает того, что высокопоставленные чиновники называет реформами. Поддержка действий власти падает, о чем говорят данные соцопросов. Рядовой украинец никогда не почувствует результатов этих реформ - пенсионеры не доживут до пенсии, а обещанное премьер-министром мизерное «повышенные зарплаты» съест инфляция. Дальнейшее нарастание этих негативных тенденций неизбежно приведет к социальному взрыву», - предупреждает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.