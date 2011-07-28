Во Франции считают, что дело Тимошенко - далеко от права

Посол Франции в Украине Жак ФОР считает, что криминальное дело против бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО находится очень далеко от права и очень близко к политике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал, выступая в ходе «круглого стола» в Киеве.

Посол отметил, что не хотел бы комментировать детали процесса пока идет сам суд. Однако, по его словам, во Франции считают, что «этот суд, уголовное дело находится очень далеко от права и очень близко к политике».

Также Ж.ФОР отметил, что подобные судебные процессы не служат формированию благоприятного образа Украины в мире.

Как сообщал УНИАН, сейчас Печерский районы суд Киева рассматривает уголовное дело по обвинению бывшего премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий при заключении газовых соглашений между Украиной и Россией в 2009 году.