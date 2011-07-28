Член Европарламента одобрил идеи норвежского террориста

Член Европейского парламента от итальянской националистической партии "Лига Севера" Марио БОРГЕЗИО одобрил радикальные идеи, высказанные норвежским террористом Андерсом БРЕЙВИКОМ, сообщает NEWSru.

Выступая в эфире радиостанции Il Sole-24 Ore, депутат раскритиковал убийство людей, к которому прибег А.БРЕЙВИК, однако выразил одобрение его позиции. "Некоторые изложенные им идеи хорошие, за исключением насилия. Некоторые из них просто замечательные", - сказал М.БОРГЕЗИО.

В частности, европарламентарию понравилось убеждение А.БРЕЙВИКА в необходимости общего сопротивления европейских стран исламизации континента. Как отмечает Би-Би-Си, "Лига Севера", к которой принадлежит депутат, известна своей антиисламской риторикой.