Янукович обратился к украинцам

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что путь к процветанию и благосостоянию украинского общества пролегает не только через экономический рост и общественное единство. Эти важные составляющие продвижения страны не могут быть самодостаточными вне высокой морали и духовного развития общества.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом говорится в обращении В.ЯНУКОВИЧА к гражданам Украины по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины.

Как отмечается в обращении, это праздник, «который дарован нам Богом, и отмечается в день памяти Святого равноапостольного князя Владимира».

В.ЯНУКОВИЧ отметил: «Вера всегда была для нашего народа животворной силой, которая помогала выстоять и сохранить свою идентичность, обогащала ее святостью духа и благочестием. Мы гордимся своим богатым духовным наследием, ценим, возрождаем и приумножаем ее. В этот радостный день искренне желаю верующим мира, добра, согласия и духовного подъема в служении Господу. Да убережет Бог всех нас и Украину!».