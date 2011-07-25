Суд отказался дать больше времени адвокатам Тимошенко

Печерський райсуд Киева отказал экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и ее защите в предоставлении дополнительного времени для ознакомления с материалами уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение в зале заседаний объявил председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ. «Ходатайство удовлетворению не подлежит», - сказал он.

Однако Ю.ТИМОШЕНКО требовала от судьи предоставить оптимальный срок адвокатам для ознакомления с материалами дела, исходя хотя бы из того, что прокурор Лилия ФРОЛОВА объявляла обвинительное заключение в объеме почти 80 страниц на протяжении 4-х часов.

Экс-премьер также отметила, что в случае отклонения этого ходатайства ее защитники не смогут качественно ее защищать на судебном процессе.

«Это преднамеренная система нарушения права на защиту и срыв судебного процесса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.