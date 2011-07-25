Киреев взял паузу, чтобы принять решение

В заседании Печерского районного суда Киева объявлен перерыв до 13.45 для рассмотрения ходатайства адвокатов о закрытии уголовного дела против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ.

«Суд выяснил позиции сторон относительно этого ходатайства и в соответствии с распорядком работы суда объявляет перерыв в судебном разбирательстве до 13.45», - сказал Р.КИРЕЕВ.