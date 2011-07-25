Адвокат Тимошенко говорит, что у его соседей выспрашивают план квартиры

Адвокат экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Николай СЕРЫЙ заявляет, что представители правоохранительных органов проводят незаконный сбор информации о его быте и деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.СЕРЫЙ заявил сегодня во время заседания Печерского райсуда Киева по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

«Соответствующие работники ходят с соответствующими удостоверениями вокруг моего дома, выясняют планы моей квартиры и графики моего передвижения», - сказал Н.СЕРЫЙ.

Он заметил, что у него хорошие отношения со своими соседями, и они обо всем этом ему рассказывают.

Н.СЕРЫЙ обратился с просьбой к судье Печерского райсуда Родиону КИРЕЕВУ вынести решение в адрес руководства ряда правоохранительных органов с тем, чтобы они осуществили проверку, на каком основании происходит незаконный сбор информации.

По словам Н.СЕРОГО, действия стражей порядка создают условия, препятствующие предоставлению им защиты Ю.ТИМОШЕНКО.

Н.СИРЫЙ также в который раз отметил, что не имел достаточного времени для ознакомления с материалами дела.

«Я работаю на грани человеческих возможностей. Но я готов выдержать любой режим. Если суд избрал именно такой темп рассмотрения дела, то давайте вообще не идти на перерыв и работать даже ночью», - сказал адвокат.

В свою очередь представители прокуратуры и гражданского истца НАК «Нафтогаз Украины» отметили, что в заявлении Н.СЕРЫЙ не привел ни одного обоснования, которое бы подтверждало необходимость принятия постановления об обращении в правоохранительные органы относительно его возможного преследования.

Выслушав стороны, судья Р.КИРЕЕВ принял решение об отклонении ходатайства Н.СЕРОГО.

В то же время он сообщил, что выдержка из заявления Н.СЕРОГО будет направлена в Генеральную прокуратуру Украины.