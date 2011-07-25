Суд приобщил записи Тимошенко в Twitter к уголовному делу

Судья Печерского районного суда Родион КИРЕЕВ приобщил материалы из страницы экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в Twitter к уголовному делу относительно газовых контрактов с Россией 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Р.КИРЕЕВ объявил после выяснения у Ю.ТИМОШЕНКО происхождение соответствующих записей, предоставленных представителем государственного обвинения Лилией ФРОЛОВОЙ.

«Учитывая исторические обстоятельства этого судебного процесса, я прошу приобщить материалы к этому процессу, поскольку они очень хорошо дополняют всю картину того, что здесь происходит. Еще предлагаю приобщить мой дневник за 5-й класс и пару гербариев», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос судьи.

Представитель государственного обвинения считает, что таким образом Ю.ТИМОШЕНКО подтвердила происхождение записей в социальной сети.

На такое решение судьи Р.КИРЕЕВА адвокат Николай СИРЫЙ заявил ходатайство о вынесении решения в адрес прокурора Л.ФРОЛОВОЙ и направления генеральному прокурору.

«Прокурор ФРОЛОВА пожелала выполнение статьи 22 УПК о всестороннем исследовании обстоятельств дела, а не Интернета. Прокурор создавала ненадлежащие условия для обеспечения права Юлии ТИМОШЕНКО на защиту, поскольку такое искусственное накопление информации осложняет процесс и работу защиты», - заявил Н.СИРЫЙ.

Но Р.КИРЕЕВ не воспринял эти доводы адвоката и приобщил материалы из Twitter к материалам уголовного дела, а также отказал в удовлетворении ходатайству о вынесении решения в адрес прокурора Л.ФРОЛОВОЙ.

Как сообщал УНИАН, прокурор Лилия ФРОЛОВА просила суд приобщить к уголовному делу записи Ю.ТИМОШЕНКО в Twitter относительно отношения к событиям в суде, деятельности самого судьи Родиона КИРЕЕВА, деятельности прокуроров, деятельности власти, а также материалы и интервью сторонников Ю.ТИМОШЕНКО в электронных СМИ.

Такое ходатайство вызвало смех в зале и у самой Ю.ТИМОШЕНКО.

«Расстреляйте меня!», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, улыбаясь и глядя на прокурора Л.ФРОЛОВУ.