Адвокат Тимошенко не придет в суд - у него есть дела «поважнее»
09:34, 25 июля 2011Политика
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"К счастью или к сожалению"
Защитник экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК сегодня, скорее всего, не будет принимать участия в заседании Печерского райсуда Киева по рассмотрению уголовного дела относительно газовых контрактов с Россией 2009 года.
Об этом он заявил в комментарии корреспонденту УНИАН.
«Скорее всего, я не буду присутствовать на заседании. К счастью или к сожалению, у меня есть другие дела, в которых я также должен принимать участие», - сказал А.ПЛАХОТНЮК.
Как сообщал УНИАН, судебное заседание должно начаться в 10.00.
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