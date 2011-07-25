Адвокат Тимошенко не придет в суд - у него есть дела «поважнее»

Защитник экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК сегодня, скорее всего, не будет принимать участия в заседании Печерского райсуда Киева по рассмотрению уголовного дела относительно газовых контрактов с Россией 2009 года.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту УНИАН.

«Скорее всего, я не буду присутствовать на заседании. К счастью или к сожалению, у меня есть другие дела, в которых я также должен принимать участие», - сказал А.ПЛАХОТНЮК.

Как сообщал УНИАН, судебное заседание должно начаться в 10.00.