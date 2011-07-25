Защитники Тимошенко снова придут на суд неготовыми

В 10:00 в понедельник Печерский райсуд Киева продолжит рассмотрение "газового дела" против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Как утверждает пресс-служба Тимошенко, таким образом председательствующий по делу судья Родион Киреев "намеренно создает условия, при которых защита лишается возможности продолжить процедуру ознакомления с материалами уголовного дела и на основании этого надлежащим образом подготовиться к следующему заседанию".

Как известно, предыдущее заседание суда проходило 22 июля до позднего вечера.

"Назначая заседание на 25 июля, судья препятствует нам ознакомиться с материалами дела. Нет физической возможности подготовиться к защите", - заявил после него адвокат Тимошенко Александр Плахотнюк.

"Такие назначения рассмотрения дела через 3 суток, на утро следующего рабочего дня, свидетельствуют о попытке любым путем воспрепятствовать защите осуществлять свои прямые обязанности по защите Юлии Тимошенко, в частности, защита не может ни подготовиться, ни ознакомиться с материалами дела", - объяснил он.

Украинская правда