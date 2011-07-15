НУ настаивает, что партии Яценюка приглашение передавали

Политическая партия «Наша Украина» надеется, что представители партии «Фронт Змін» примут участие в следующей встрече участников Комитета защиты честных выборов.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Наша Украина» опровергает заявление представителя партии «Фронт Змін» Андрея ПЫШНОГО о том, что его политическая сила не была приглашена на встречу оппозиционных сил 12 июля. «Наша Украина» направила приглашения на рабочую встречу политических партнеров для защиты честных выборов семнадцати политическим партиям, в числе которых и «Фронт Змін». Приглашение на имя лидера партии было направлено курьером 1 июля 2011 года и принято секретарем, о чем на копии приглашения сделана соответствующая отметка», - подчеркнули «нашеукраинцы».

«Наша Украина» надеется, что представители партии «Фронт Змін», как и других оппозиционных сил, будут активно участвовать в работе экспертной группы по подготовке избирательного законодательства, а также примут участие в следующей встрече участников Комитета защиты честных выборов, которая запланирована на 12 сентября.

«Чтобы остановить угрозу искажения выбора наших соотечественников на следующих парламентских выборах, призываем все оппозиционные силы и общественные организации переступить через взаимное недоверие и сосредоточиться на конкретной работе в интересах украинской демократии», - отмечают в партии.

«Наша Украина» в очередной раз подчеркивает, что ни в коей мере не претендует на монополию в этой работе и будет приветствовать все конструктивные усилия, которые будут идти на пользу единому делу.

14 июля, выступая на «5 канале», член совета партии «Фронт Змін» А.ПЫШНИЙ заявил, что председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО не приглашал «Фронт Змін» на встречу представителей оппозиционных сил 12 июля. Вместе с тем А.ПЫШНИЙ отметил, что «Фронт Змін» будет принимать участие в подобных встречах оппозиции.

Как сообщал УНИАН, 12 июля состоялась инициированная В.НАЛИВАЙЧЕНКО первая рабочая встреча представителей оппозиционных политических сил, а также общественных организаций, с целью защиты свободного волеизъявления граждан Украины на выборах народных депутатов Украины в 2012 году.

Участие во встрече приняли представители партии «Наша Украина», Украинской народной партии, Конгресса украинских националистов, Всеукраинского объединения «Свобода», Партии Защитников Отчизны, Украинской партии, УРП «Собор», РХП и Украинской социал-демократической партии.

Участники встречи приняли решение сформировать из полномочных представителей этих политических сил межпартийный Комитет защиты честных выборов, членство в котором является открытым для всех желающих, в том числе общественных организаций. В рамках такого комитета были созданы две экспертные группы, которые будут работать в постоянном режиме. Первая группа – по координации действий оппозиции в Верховной Раде Украины по подготовке законопроекта «О выборах народных депутатов Украины». Вторая группа будет заниматься «полевой деятельностью» по организации качественного процесса наблюдения с целью противодействия возможным махинациям, а также налаживания действенного диалога с международными организациями, которые осуществляют наблюдение за избирательным процессом.