Эксперты: соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной под угрозой

Эксперты считают, что из-за уголовного преследования должностных экс-лиц ратификация соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной оказалась под угрозой.

Такое мнение они высказали в опросе Интернет-издания «Політична думка».

Так, политолог Игорь ЖДАНОВ отметил, что сегодня среди европейцев все чаще раздаются заявления об отсутствии демократии в Украине. По его словам, эти заявления базируются, прежде всего, на ситуации вокруг дела Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО, которые квалифицируются как политические репрессии и избирательное применение правосудия.

«В зависимости от развития этих дел и состояния демократии в Украине и поднимается вопрос представителями ЕС о возможности ратификации соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной», - отметил эксперт.

И.ЖДАНОВ подчеркнул, что на сегодняшний день почти никто не сомневается в том, что переговоры о подписании этого соглашения могут завершиться уже осенью или зимой. Однако не все страны готовы ратифицировать такое соглашение. Называются такие страны, как Франция, Германия, Голландия и другие, национальные парламенты которых могут не ратифицировать соглашение об ассоциации с Украиной. «Но я считаю такую логику этих европейцев довольно странной, потому что это все равно, что лечить головную боль гильотиной. По моему мнению, если европейцы ратифицируют соглашение об ассоциации, то Украина примет на себя жесткие обязательства по обеспечению состояния демократии в стране. Тогда на украинскую власть будет легче влиять и европейцам, чем в том случае, когда соглашение не будет ратифицировано. ЕС получит серьезные рычаги влияния. Иначе страна окажется на обочине европейской интеграции», - отметил эксперт.

Относительно позиции украинской власти по этому вопросу, то И.ЖДАНОВ уверен, что она не осознает серьезности проблем внутри страны и последствия для страны в случае, если соглашение об ассоциации не ратифицируют. «Ведь на переговорах о зоне свободной торговли и об ассоциации европейцы мало говорят о состоянии демократии, свободе СМИ или об украинском правосудии. А вот когда дело дойдет до ратификации соглашение, то тогда эти вопросы остро встанут. Это нужно осознавать власти. Потому что тогда как раз у нее остро спросят, придерживается ли эта власть европейских ценностей или лишь занимается болтовней. То есть внутри страны творит, что хочет, а внешне говорит о демократии. Тогда пустые слова власти уже не сработают, и от этого будет страдать страна и, самое главное, граждане», - убежден эксперт.

Научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр СУШКО также высказал мнение, что если это соглашение будет успешно подписано, то это не означает, что его ратифицируют все страны - члены ЕС. «И здесь не только дело против Ю.ТИМОШЕНКО влияет на это, но и следующие парламентские выборы, которые могут совпасть с ратификацией соглашения. А в том, что дело над ТИМОШЕНКО является политическим, как и в возможной нечестности будущих выборов, там уже никто не сомневается», - заметил он.

По мнению эксперта, вся ответственность лежит на власти. «Да, она неоднородна. Некоторые стремятся заключить соглашение об ассоциации и довести дело до конца, а некоторым представителям этой власти абсолютно все равно. Поэтому мы видим определенную наивность украинской власти, которая хвастается, что процесс уже на стадии завершения, и Евросоюз прямо горит желанием оказать Украине такое расположение», - сказал А.СУШКО. Он отметил, что в ЕС также не все торопятся и желают заключить это соглашение с такой Украиной и такой властью, потому что это лишние хлопоты для них. «Ассоциируемые отношения – это серьезные обязательства с обеих сторон. Дело ТИМОШЕНКО - это «прекрасный подарок» от украинской власти тем, кто не хотел бы видеть Украину среди евросообщества. И, к сожалению, не понимает украинская власть и, в частности, Президент ЯНУКОВИЧ того, насколько важным является фактор преследования лидера оппозиции. Власть должна запомнить, что такие соглашения просто не заключаются с недемократическими странами», - отметил А.СУШКО.

По его словам, сейчас вопрос ратификации соглашения еще не стоит на повестке дня. «Но там уже все наблюдают, как Украина готовится и к следующим выборам на законодательном уровне, и какая здесь ситуация со свободой слова и все прочее. В настоящее время Украина имеет серьезные проблемы с соответствием европейским ценностям», - подчеркнул эксперт.

«Что может повлиять на украинскую власть, чтобы она не навредила стране и гражданам. Граждане должны сами определиться, что для них более важно, и в соответствии с этим и действовать», - считает он.

А.СУШКО допускает, что часть общества, заинтересованная в соглашении с ЕС, не хотела бы, чтобы ЕС при этом закрывал глаза на проблемы с демократией, СМИ, правосудием и пр. Поэтому на эту тему дискутируют политологи, политики, законодатели. И дискуссия относительно того, должно ли украинское общество лоббировать подписание соглашения об ассоциации при любых обстоятельствах и с такой властью, или нужно считаться с проблемами в стране и заключение такого соглашения считать преждевременным, очень непростая. «Я понимаю как раз тех, кто говорит, что заключение соглашения с недемократической Украиной будет дискредитировать институт ассоциации с ЕС. С другой стороны, цена неподписания соглашения об ассоциации приведет к огромным рискам для дальнейшего развития Украины. Поэтому нужно это соглашение подписывать и нажимать на украинскую власть, требуя от нее выполнения требований, в частности, в вопросах верховенства права, свободы СМИ и пр.», - убежден эксперт.