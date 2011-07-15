Прокуроры утверждают, что «вина Тимошенко доказана полностью»
Киреев предложил перерыв
Судья Печерского районного суда города Киева Родион КИРЕЕВ предложил прокурору Лидии ФРОЛОВОЙ, которая сейчас объявляет обвинительное заключение по делу против экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, объявить перерыв в судебном заседании.
Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением Р.КИРЕЕВ обратился к Л.ФРОЛОВОЙ после того, как она несколько раз сбилась, и перед тем, как она дошла до обнародования некоторых показаний премьер-министра Николая АЗАРОВА.
Однако сторона государственного обвинения, которая на заседании представлена четырьмя прокурорами, высказалась против объявления перерыва.
«Несмотря на непризнание обвиняемой ТИМОШЕНКО совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины, ее вина полностью доказана собранными доказательствами», - заявила Л.ФРОЛОВА.
В своем обвинительном заключении прокуратура приводит показания таких свидетелей: экс-председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ, экс-министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА, министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО, который во время подписания упомянутых соглашений работал послом Украины в России, нескольких работников НАК «Нафтогаз Украины», а также нынешнего премьер-министра Украины Н.АЗАРОВА.
Л.ФРОЛОВА уже больше часа продолжает зачитывать обвинительное заключение, которое насчитывает 73 листа.