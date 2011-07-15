Прокуроры утверждают, что «вина Тимошенко доказана полностью»

Судья Печерского районного суда города Киева Родион КИРЕЕВ предложил прокурору Лидии ФРОЛОВОЙ, которая сейчас объявляет обвинительное заключение по делу против экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, объявить перерыв в судебном заседании.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением Р.КИРЕЕВ обратился к Л.ФРОЛОВОЙ после того, как она несколько раз сбилась, и перед тем, как она дошла до обнародования некоторых показаний премьер-министра Николая АЗАРОВА.

Однако сторона государственного обвинения, которая на заседании представлена четырьмя прокурорами, высказалась против объявления перерыва.

«Несмотря на непризнание обвиняемой ТИМОШЕНКО совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины, ее вина полностью доказана собранными доказательствами», - заявила Л.ФРОЛОВА.

В своем обвинительном заключении прокуратура приводит показания таких свидетелей: экс-председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ, экс-министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА, министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО, который во время подписания упомянутых соглашений работал послом Украины в России, нескольких работников НАК «Нафтогаз Украины», а также нынешнего премьер-министра Украины Н.АЗАРОВА.

Л.ФРОЛОВА уже больше часа продолжает зачитывать обвинительное заключение, которое насчитывает 73 листа.