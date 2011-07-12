Оппозиция создаст Комитет защиты честных выборов

Оппозиционные политические силы договорились создать Комитет защиты честных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорилось сегодня во время первой рабочей встречи представителей оппозиционных политических сил, а также общественных организаций ради защиты свободного волеизъявления граждан Украины на выборах народных депутатов Украины в 2012 году, инициированной председателем политического совета «Нашей Украины» Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО.

На встрече присутствовали представители партий «Наша Украина», Украинской народной партии, Конгресса украинских националистов, Украинской республиканской партии «Собор», ВО "Свобода", Партии защитников Отчизны, Украинской партии, Республиканской христианской партии, Украинской социал-демократической партии.

После выступлений присутствующих, В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что, исходя из выступлений, все согласны с необходимостью создания Комитета защиты честных выборов на базе сегодняшней инициативы - «инициативы 12 июля». В.НАЛИВАЙЧЕНКО выразил мнение, что на следующую встречу, которую он предварительно предложил провести 12 сентября, целесообразно пригласить все демократические оппозиционные силы, в том числе и те, которые сегодня не присутствовали на собрании.

Он подчеркнул, что с этой инициативой выступили ряд лидеров политических оппозиционных сил и общественных организаций.

«Наша Украина» не претендует на монополию в процессе, и не является организатором, мы от этого сознательно отказываемся, и являемся равными среди равных, и предлагаем всем эту площадку, а, следовательно, она открыта», - отметил председатель политсовета партии.

«Мы стоим перед угрозой навязывания Украине такого избирательного законодательства, которое подменит и исказит выбор соотечественников. Чтобы остановить такую угрозу, призываем все оппозиционные силы и общественные организации переступить через взаимное недоверие и сосредоточиться на конкретной работе в пользу украинской демократии», - добавил он.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул, что очень важной является координация и взаимодействие оппозиционных демократических сил в ходе подготовки к следующим парламентским выборам.

«Мы разделяем обеспокоенность, что те, кто дискредитируют такие намерения, сознательно или неосознанно работают в пользу властного режима, углубляют противоречия между патриотическими силами и готовят почву для закрепления позиций властного большинства», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Никоим образом не ограничивая инициативы, предложения и видение других политических сил, призываем всех партнеров скоординировать свои действия по таким принципиально важным вопросам, как подготовка нового избирательного законодательства и обеспечение эффективного наблюдения за избирательным процессом и защиты честных результатов выборов», - добавил он.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО предложил в рамках Комитета защиты честных выборов создать две рабочих группы. «Мы предлагаем сформировать из полномочных представителей наших политических сил межпартийный Комитет защиты честных выборов, членство в котором было бы открытым для всех желающих, в том числе общественных организаций», - сказал он.

В соответствии с общим решением участников встречи в рамках такого комитета было создано две экспертных группы, которые будут работать в постоянном режиме. Первая группа – по координации действий оппозиции в Верховной Раде Украины по подготовке законопроекта «О выборах народных депутатов Украины». Вторая группа будет заниматься «полевой деятельностью» по организации качественного процесса наблюдения за выборами с целью предотвращения махинаций, а также налаживания действенного диалога с международными организациями, которые осуществляют наблюдение за избирательным процессом.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул, что очень важным вопросом является возможное согласование принципов участия представителей оппозиционных политических сил в выборах. Для достижения политического взаимопонимания он предложил в ближайшей перспективе провести встречу представителей оппозиционных политических сил на высшем уровне, чтобы согласовать принципы и подходы, которые будут способствовать консолидации демократических сил в интересах граждан и государства.

Следующую рабочую встречу решено провести 12 сентября 2011 года.

В свою очередь, представитель УНП Валерий АСАДЧИЙ предложил собрать рабочую группу по разработке законопроекта «О выборах народных депутатов Украины» сразу после Дня Независимости, чтобы к началу работы парламента документ был подготовлен.

Он также выразил мнение, что компромиссный законопроект от оппозиции значительно бы усилил позиции демократических сил в этом процессе. В.АСАДЧИЙ считает, что этот законопроект должен базироваться на пропорциональной избирательной системе с открытыми региональными списками.

Представитель Партии защитников отчизны Юрий КАРМАЗИН отметил, что демократические силы должны координировать свои усилия не только вокруг следующих выборов, но и по другим общественно-важным вопросам. «Демократические силы должны все время быть наготове и реагировать на действия власти, поскольку до выборов может уже быть другая страна. То ли трубу будут делить, то ли шельф – нужно четко выражаться», - заметил он.

Большинство ораторов предостерегали, что власть может использовать закон о выборах народных депутатов для махинаций. Так, народный депутат от НУ-НС Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ заметил, что подготовленный властью законопроект создает много условий для таких манипуляций.

«В Украине очень часто выборы выигрывают путём подсчета голосов, а не через голосование избирателей, и это одна из основных проблем. В этом отношении я могу сказать, что законопроект (рабочей группы, созданной по указу Президента, – УНИАН) открывает очень широкие возможности для манипуляций результатами. Фактически, таких возможностей уже достаточно давно в Украине не было», - подчеркнул депутат.

«Если выборы состоятся так, как это сейчас планируется (во власти – УНИАН), я думаю, это будет решающий шаг в превращении, хотя бы зародышевого украинского парламента, в Верховную Раду советского типа, где депутаты ничего не решают, а только формально голосуют», - сказал он.

Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ убежден, что главной проблемой законопроекта является избирательная система. По его словам, наполовину мажоритарная система выборов, предложенная проектом, будет способствовать появлению технических кандидатов, применению аминресурса и тому подобное.

Поэтому он отметил важность объединения демократических сил для защиты честных выборов. «Распыленность демократических сил - это вода на мельницу власти», - подчеркнул Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.