Избран председатель Тернопольского облсовета

Председателем Тернопольского областного совета стал представитель Блока Юлии Тимошенко Михаил МИКОЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, из 66 депутатов, которые приняли участие в голосовании, кандидатуру М.МИКОЛЕНКО поддержали 65 человек, один проголосовал против. Всего в зале было 116 депутатов.

После объявления результатов голосования М.МИКОЛЕНКО поблагодарил за поддержку членов БЮТ, КУН и Соцпартии. После этого он принес присягу должностного лица органа местного самоуправления.

В своем комментарии ситуации, которая сложилась в облсовете, он отметил, что не прогнозирует серьезных проблем в работе совета. «Большинство конструктивно настроено, противостояния не будет, нам нечего делить», - сказал М.МИКОЛЕНКО.

Как сегодня сообщал УНИАН, лидер блока Костенко и Плюща Ярослав ДЖОДЖИК сообщил, что представители блока «Наша Украина» и Блока Костенко и Плюща приняли решение не выдвигать предварительно согласованную совместную кандидатуру от обоих блоков Михаила ЛАЗАРА, поскольку убеждены, что во время голосования будут манипуляции. «Процедура голосования в действительности не будет тайной, а результаты голосования не будут реальным волеизъявлением депутатов. Члены БЮТ по нашей информации будут голосовать подконтрольно. Будут использованы три способа, которые являются незаконными – заполнение бюллетеня под копирку, фотографирование бюллетеня и демонстрация бюллетеня на зал перед тем, как бросить его в урну», - заявил Я.ДЖОДЖИК.

По его мнению, у руководства «Батькивщины» нет доверия к своим однопартийцам, и именно поэтому вводит подконтрольное голосование.