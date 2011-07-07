Депутаты-регионалы отдают кладбища Московскому патриархату?

Фракция Партии регионов в Киевсовете решила предоставить преференции на проведение похоронных служб на всех кладбищах столицы лишь УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщила председатель фракции «БЮТ-Батьківщина» в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА, сообщает пресс-служба фракции.

По данным Т.МЕЛИХОВОЙ, соответствующий вопрос внесен в повестку дня сессии Киевсовета.

«На сегодняшний день депутатам Киевсовета поступили обращения и от других конфессий с просьбой предоставить право иметь свои представительства на кладбищах. Но депутаты фракции ПР настояли на включении лоббируемого ими вопроса, который дает возможность фактически создать офисы на кладбищах одной церкви прихожанами которой, как говорит социология, являются лишь 16% киевлян», - сообщила Т.МЕЛИХОВА.

Депутат отметила, что депутаты из фракции Партии регионов не согласились с тем, что вопрос может стать причиной раздора и распространения межконфессиональной вражды, потому необходимости снимать проект решения с рассмотрения они не видят.

«Ни депутаты, ни власть не должны работать в интересах одной церкви. В данном случае есть все основания говорить, что власть поддерживает лишь одну конфессию. Но вероисповедание - это не та сфера, в которую должна вмешиваться власть, ведь это опасно и неправильно», - убеждена Т.МЕЛИХОВА.

Как напоминает пресс-служба, соответствующим проектом решения Свято-Ильинский приход Украинской Православной Церкви (Московского патриархата) получает на всех кладбищах г. Киева в аренду помещения для проведения консультаций о похоронном ритуале.

БЮТ на предыдущем Президиуме снял этот вопрос с повестки дня из-за дискриминации права других конфессий в Украине и права киевлян быть похороненным по тому обряду, который предусматривает его церковь, с привлечением священников его религии.