Нардеп советует журналистам осознать риск: пули летают везде

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Елена БОНДАРЕНКО отмечает, что журналисты должны осознавать риск для своей жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время заседания межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов.

«Нужно понимать, что когда журналист идет на войну, он должен понимать, что его там могут убить… Пули летают везде», - сказала Е.БОНДАРЕНКО.

По ее мнению, журналисты во время вчерашнего заседания Печерского райсуда Киева стали своеобразным барьером между милицией, которая получила приказ от председательствующего на судебном процессе вывести из зала тех, кто нарушает порядок, и между «хамящими депутатами».

По словам Е.БОНДАРЕНКО, очень часто можно наблюдать в фильмах, в выпусках теленовостей, что в зал суда, например, в США, не допускаются даже фотографы. По ее мнению, это делается для того, чтобы не оказывать психологическое давление на судью.

«То, что делается у нас, я даже не хочу комментировать», - сказала Е.БОНДАРЕНКО.

Также она выразила удовлетворение тем фактом, что Европа имела возможность увидеть судебный процесс над экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО, и увидеть, как не уважают суд.