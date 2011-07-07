Кличко думает, что новая власть подхватила флаг «молодой команды»

Столичная власть собирается отдать в частные руки детский музыкальный театр на Подоле.

Об этом заявил лидер партии «УДАР», председатель одноименной фракции в Киевсовете Виталий КЛИЧКО, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции.

По его словам, на сессии городского совета 14 июля планируется рассмотреть проект решения о внесении изменений в Программу приватизации коммунального имущества на 2010-2012 годы. В частности, КГГА предлагает включить в этот перечень помещение Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества по ул. Межигорской, 2, общей площадью 753 кв. м.

Как заметил В.КЛИЧКО, здание театра признано памятником архитектуры и занесено в государственный реестр, то есть приватизировать его невозможно по закону, поскольку сегодня действует мораторий на отчуждение объектов культуры и мораторий на приватизацию объектов культурного наследия. Более того, приватизация этого здания запрещена Законом Украины «О перечне памятников культурного наследия, которые не подлежат приватизации». Кроме того, театр является целостным имущественным комплексом, и распродавать его по частям недопустимо, заявляет В.КЛИЧКО.

Он проинформировал, что Главное управление коммунальной собственности Киева проиграло обществу «РА» суд, который и обязал внести объект в Программу приватизации. По его информации, в постановлении Высшего хозяйственного суда Украины от 12 мая указано, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что на момент принятия судебных актов по данному делу здание по адресу: ул. Межигорская, 2, был внесен в перечень памятников местного значения или занесен в Госреестр. “Это означает только одно: КГГА просто не подала в суд документы, подтверждающие статус памятника”, - заявил он.

В.КЛИЧКО обратил внимание на то, что столичная власть постоянно говорит о развитии культуры и увеличении количества театров, декларирует поддержку детей и юношества, обещает превратить Киев в культурный центр. “Но слова чиновников расходятся с реальными делами. Мы видим, что на самом деле культура в Киеве целенаправленно уничтожается, а о подрастающем поколении власть совсем не заботится», - отметил В.КЛИЧКО.

Как утверждают во фракции «УДАР», лоббирование этого вопроса осуществлялось как старой, так и новой командой КГГА.

«УДАР» намеревается требовать на сессии Киевсовета снять данный вопрос с рассмотрения и создать рабочую группу для изучения ситуации, которая сложилась вокруг отчуждения имущества заведений культуры Киева.

Также фракция будет инициировать привлечение к ответственности должностных лиц КГГА, которые не подали в суд документы об историческом статусе здания детского театра, и судей Высшего хозяйственного суда Украины, которые вынесли указанное решение.

«Мы должны раз и навсегда прекратить позорную практику распродажи столичных заведений культуры», – подчеркнул В.КЛИЧКО.