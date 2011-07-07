ВР решила сегодня работать до победного конца
13:01, 07 июля 2011Политика
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И даже перерыв сократили на час
Верховная Рада Украины сегодня будет работать до тех пор, пока не рассмотрит все вопросы, включенные в повестку дня.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 228 народных депутатов из 369, зарегистрированных в сессионном зале.
На вечернем заседании парламент планирует принять в целом закон о пенсионной реформе, к рассмотрению которого во втором чтении подано 1100 поправок.
Кроме того, Верховная Рада на час сократила обеденный перерыв между утренним и вечерним пленарными заседаниями. Перерыв будет длиться не с 14.00 до 16.00, а с 15.00 до 16.00.
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