ВР решила сегодня работать до победного конца

Верховная Рада Украины сегодня будет работать до тех пор, пока не рассмотрит все вопросы, включенные в повестку дня.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 228 народных депутатов из 369, зарегистрированных в сессионном зале.

На вечернем заседании парламент планирует принять в целом закон о пенсионной реформе, к рассмотрению которого во втором чтении подано 1100 поправок.

Кроме того, Верховная Рада на час сократила обеденный перерыв между утренним и вечерним пленарными заседаниями. Перерыв будет длиться не с 14.00 до 16.00, а с 15.00 до 16.00.