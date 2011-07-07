Кирееву надоело слушать, как Тимошенко зачитывает дело

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ в очередной раз просит экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО обосновывать его отвод, а не зачитывать документы из материалов дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, обращаясь на заседании суда к Ю.ТИМОШЕНКО.

«Подсудимая, я в очередной раз прошу, чтобы Вы обосновали отвод председательствующему, а Вы зачитываете документы из материалов дела вместо того, чтобы зачитывать доказательства об отводе, при том зачитываете это повторно», - сказал Р.КИРЕЕВ.