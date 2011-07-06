В Донецке Януковичу напомнили его предвыборные обещания

Сегодня в Донецке под стенами областного совета прошла многолюдная акция протеста чернобыльцев, афганцев, детей войны, военных пенсионеров, представителей других общественных и политических организаций региона против принятия законопроекта «О гарантиях государства относительно исполнения решений суда» (№ 7562), который направлен на ухудшение социального обеспечения льготных категорий граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, около тысячи митингующих жителей Донецка, Константиновки, Авдеевки, Макеевки, Угледара, Горняка, Ясиноватой и других городов региона, представляющих «Союз Чернобыль Украины», «Союз советских офицеров», организаций «Никто кроме нас», «Чернобыльские вдовы» и др., протестовали против принятия данного законопроекта, что приведет к сокращению пенсий льготным категориям граждан, так как размер выплат будет определяться не законодательно, а соответствующим постановлением Кабинета министров.

Выступающие на митинге обвиняли действующую власть в бездушии к тем, кто их спас от чернобыльской катастрофы, кто участвовал в боевых действиях в Афганистане, к вдовам соотечественников, погибших при исполнении своего гражданского и солдатского долга.

Представитель городской организации «Союз Чернобыль Украины» из г. Ясиноватой Анатолий ЧАЙКА в своем выступлении напомнил Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ его предвыборные обещания «чернобыльцам». Он зачитал несколько пунктов, в которых В. ЯНУКОВИЧ «давал «чернобыльцам» обещания, призывая голосовать за него».

«Вот читаю дословно: «Введение механизма постоянного повышения пенсий и социальных льгот для чернобыльцев в зависимости от роста средней заработной платы в Украине»; «Принятие закона о социально защите детей Чернобыля»; «Обеспечение медицинского и жилищного обеспечения чернобыльцев»; «Отмена унизительной процедуры связи причины смерти участника с ликвидацией аварии» и так далее.. Это было обещано», - процитировал предвыборные лозунги нынешнего Президента А. ЧАЙКА.

Участники акции заявили, что оставляют за собой право и дальше проводить протесты, если их требования будут проигнорированы действующей властью. Они подчеркнули, что намерены отстаивать свои законные конституционные права в судах, обращаться в органы прокуратуры и международные правозащитные организации.

Митингующих общественников в Донецке поддержали и представители городских и областных оппозиционных партий – «Фронта змін», «Нашей Украины», Конгресса украинских националистов, «Батькіщини», а также КПУ.