Киреев запретил прямую трансляцию из зала суда

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ вернулся в зал судебного заседания, где рассматривается дело против экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, и запретил прямую трансляцию, фото- и видеофиксацию заседания по делу Тимошенко до завершения допроса свидетелей.

Как передает корреспондент УНИАН, судья отсутствовал в зале 25 минут, все это время сотрудники милиции уговаривали народного депутата Михаила КОСИВА выполнить решение суда и добровольно покинуть судебный зал, но он отказался это делать и находится в зале суда.

Запретив фото-, видеофиксацию и прямую трансляцию процесса, Р.КИРЕЕВ таким образом удовлетворил ходатайство представителей прокуратуры в суде, которые просили до завершения допроса свидетелей запретить прямую трансляцию из зала суда.

В то же время судья в своем решении отметил, что разрешение на фото-, видеофиксацию и прямую трансляцию будет предоставляться отдельно после завершения допроса свидетелей.

Вместе с тем, согласно решению суда, журналистам разрешено присутствовать в судебном зале и вести записи, в том числе с помощью аудиотехнических средств.