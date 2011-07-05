Власть поднимает зарплаты силовикам из-за «садистских реформ»?

Когда зарплаты повышают лишь силовикам, это значит, что власть реально оценивает ситуацию в стране и готовность людей выйти с протестами на улицы. Об этом заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По ее мнению, в Украине продолжается политика двойных стандартов, при которой богатые становятся богаче, а бедные - беднее. «Идет сокращение легальных рабочих мест, закрываются конкурентные производства, в результате чего Украина стала закупать за границей товаров на 3 млрд. долларов больше, чем производить и экспортировать. Причина такой ситуации - действительно садистские реформы, которые проходят в стране. Во всех цивилизованных странах вводят налоги на богатство, а у нас решили ввести налоги на бедность, когда бедные должны заплатить за богатых», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава парламентского комитета считает, что ситуацию можно и нужно изменить, поэтому предложила уже на этой сессионной неделе вместо так называемой пенсионной реформы принять пакет законов «Народная реформа», разработанный ею в тесном сотрудничестве с предпринимателями и общественными организациями. «Я предлагаю начислять зарплаты и пенсии министрам и депутатам на общих основаниях. Это первое, что будет сделано для людей, что вернет доверие к власти, покажет готовность проводить реформы. Вывод из тени заработных плат позволит существенно увеличить поступления в Пенсионный фонд. Для того, чтобы это стало возможным, необходимо уменьшить ставку налогообложения на зарплату минимум вдвое - до 20-25%. Тогда у людей на 30-40% возрастает зарплата и автоматически увеличатся поступления в Пенсионный фонд. Если будут приняты наши законопроекты, это позволит получить дополнительный доход Пенсионного фонда в размере 40 млрд. грн. в год. Таким образом, можно будет не только ликвидировать дефицит Пенсионного фонда, но и с первого сентября увеличить минимальную пенсию на 50%», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Политик также настаивает на том, чтобы парламент вернулся к разработанному ею альтернативному законопроекту об упрощенной системе налогообложения. Народный депутат отметила, что в правительственном законопроекте, принятом в первом чтении, остались возможности для крупного бизнеса использовать единоналожников для схем уклонения от налогообложения. «Наш законопроект перекрывает все эти лазейки и позволяет миллионам людей легально работать и чувствовать себя независимыми от подачек государства, стимулирует развитие предпринимательства и формирование среднего класса», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава Комитета ВР обратилась к правительству с требованием перестать вручную управлять экономикой. «Ручное управление экономикой приводит к ценовым кризисам, созданию искусственных монополий и стимулированию коррупции. Прислушается ли власть к нам, я очень сомневаюсь. Потому что сегодня бюджет перераспределяется в сторону силовых структур, вместо того, чтобы равномерно распределить его на пенсии, и зарплаты учителей, врачей и других бюджетников. А когда только силовикам увеличивают заработные платы, это значит, что власть реально оценивает ситуацию в стране и готовность людей выйти с протестами на улицы», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.